«Факел» не будет подавать жалобы на судей до конца сезона
Воронеж, 1 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» не будет до конца сезона 2022/23 подавать жалобы на арбитров в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 августа на сайте клуба.
Цитата из видео «Готов ли стадион Факела в Воронеже к РПЛ? / Гуляем снаружи и внутри!»
Стадион «Факела»
«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах», — заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.
В клубе отметили, что судьи, находясь под серьёзным давлением, также могут ошибаться.
Кроме того, «Факел» хочет выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса.
«Верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — сказал Асхабадзе.