Воронеж, 1 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» не будет до конца сезона 2022/23 подавать жалобы на арбитров в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 августа на сайте клуба.

Цитата из видео «Готов ли стадион Факела в Воронеже к РПЛ? / Гуляем снаружи и внутри!» Стадион «Факела»

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах», — заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

В клубе отметили, что судьи, находясь под серьёзным давлением, также могут ошибаться.

Кроме того, «Факел» хочет выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса.

«Верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — сказал Асхабадзе.