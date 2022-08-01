Нур-Султан, 1 августа 2022, 13:59 — REGNUM Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13–15 сентября, сообщили 1 августа в пресс-службе казахстанского лидера.
Отмечается, что в рамках визита Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением состояния здоровья папа Римский Франциск допустил возможность отречения от престола.
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