Астана, 1 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13–15 сентября, сообщили 1 августа в пресс-службе казахстанского лидера.

Папа Франциск

«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13–15 сентября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках визита Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением состояния здоровья папа Римский Франциск допустил возможность отречения от престола.

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