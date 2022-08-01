Белгород, , 13:58 — REGNUM Восстановительные работы выполнены во всех многоквартирных домах, повреждённых в результате обстрела Белгорода 3 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе мэрии.

Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Подрядчики отремонтировали более тысячи окон, 121 балкон и 57 дверей в многоэтажных жомах. Всего были повреждены 522 квартиры, от жителей 497 жилых помещений получены расписки, что все работы выполнены качественно и претензий к рабочим нет.

Продолжается ремонт бывшего общежития — строители утепляют фасад и ремонтируют кровлю, все наружные работы завершат до 1 сентября, а также восстановление частных домовладений.

«По ИЖС. Всего 80 повреждённых домов, в том числе на несколько квартир. В 59 квартирах ремонтные работы уже закончены. 16 домовладений будут либо восстанавливать полностью, либо предоставят новое жилье. Глава региона Вячеслав Гладков поручил к завтрашнему утру предоставить реестр по этим домам с подписями жителей и дорожную карту по решению проблем», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля со стороны Украины по Белгороду были запущены три баллистические ракеты «Точка-У». Средствами ПВО они были сбиты, обломки одной из них упали в центре города на частный дом, погибли пять человек.