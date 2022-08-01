Донецк, 1 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. За последние несколько суток сапёры только в Донецке обезвредили более тысячи мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщил 1 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

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Жителям прифронтовых районов ДНР не следует отпускать детей играть на улицах, да и самим взрослым нужно быть предельно внимательными при передвижении, отметил военкор.

Как сообщалось ранее, российские военные инженеры из состава Международного противоминного центра прибыли в Донецк, саперы зачищают улицы и парки столицы ДНР от «мин-лепестков».