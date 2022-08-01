Москва, , 14:47 — REGNUM В России, благодаря стратегической инициативе государства «Экономика замкнутого цикла» (ЭЗЦ), ценное вторичное сырье больше не будет захораниваться на мусорных полигонах. К 2024 году на сортировку для повторного использования будут отправляться 100% твердых бытовых отходов.

ЭЗЦ — это альтернатива традиционной экономической модели, которая основана на сбережении и вторичном использовании материальных ресурсов. Такая экономическая модель позволяет существенно снизить воздействие промышленного производства на окружающую среду. Отходы промышленности, животноводства, твердые бытовые отходы и даже осадки очистных сооружений — все это будет использовано повторно в качестве сырья или для производства энергии.

Законодательные инициативы государства уже сейчас создают необходимые условиядля «зеленого перехода» экономики, а благодаря национальному проекту «Экология».

"Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами. Не толькобытовыми, но и отходами от деятельности промышленных предприятий, строительства идругих секторов экономики. Чтобы не накапливать более 8 млрд тонн таких отходов, мысоздадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов встроительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Предусмотрен комплекс мер, начиная от регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономическихстимулов, направленных на сокращение производства продукции с наименьшимкоэффициентом переработки», — комментирует вице-премьер Виктория Абрамченко.

28 июня Госдума приняла закон о вторичных материальных ресурсах, он вступит в силу уже 1 сентября этого года. Документ на законодательном уровне закрепляет понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье» и создает правовые условия для формирования ЭЗЦ, в частности онвводит обязанность для предприятий заниматься утилизацией и переработкойвторичных ресурсов.

Согласно документу, в законе «Об охране окружающей среды» появится статья об обращениис побочными продуктами производства. Законопроект обязывает предпринимателей самостоятельно относить вещества и предметы к отходам либо к побочным продуктам производства вне зависимости от факта включения таких веществ и предметов в федеральный классификационный каталог отходов.

Устанавливается также, что при обращении с побочными продуктами производства не допускается загрязнение окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и лесов.

С 1 марта 2024 года государство установит перечни товаров, производство которых допускается только с использованием вторичных ресурсов, а также видов продукции, производство и использование которой не допускается, если при этом образуются неперерабатываемые или трудноперерабатываемые отходы. Таким образом новый законопроект позволит решить сразу две проблемы: обеспечить сырьевую базу для экономики и снизить количество производимых отходов, это значит, что экологическая нагрузка от накопления отходов на окружающую среду и здоровье людей существенно сократится.

Согласно договору РЭО реализует инвестиционный проект по производству ПЭТ-флексы из использованной пищевой упаковки. Компания будет закупать бутылки на сортировках, отправлять их на переработку и полученную ПЭТ-флексу продавать СИБУРу.

Предприятие, на котором будут перерабатываться бутылки, расположено в Челябинской области. Благодаря поставкам РЭО на производство СИБУРа в переработку удастся направлять до 600 млн пластиковых бутылокежегодно.

«ПЭТ используется при производстве пластиковой упаковки для различных товаров по всему миру. Он считается одним из самых распространенных полимеров при производстве таких товаров, как напитки, синтетические ткани, медизделия и не только. Для экономики замкнутого цикла переработка и возвращение материалов в оборот являются главным принципом.

И один из наиболее подходящих материалов — это пластик, который выгодно собирать и перерабатывать. Соглашение с СИБУРом в этом плане будет способствовать развитию сферы обращения с отходами, а также достижению целевых показателей нацпроекта «Экология».

Начиная с третьего квартала 2024 года ППК РЭО будет поставлять до 10 тысяч тонн флексы для производства СИБУРа ежегодно. Это первый подобный проект ППК РЭО в сфере переработки, и его реализация — отличный старт для стратегического сотрудничества по ЭЗЦ-проектам и решению вопроса пластиковых отходов», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Доступная к утилизации упаковка часто попадает на полигоны для захоронения. Причина — раздельный сбор слабо реализован, а на этапе сортировки многие виды упаковки плохо извлекаются из общего потока. Тестирование проектной либо уже существующей упаковки на извлекаемость из потока отходов — один из путей решения этой проблемы. Но тестировать надо до запуска в производство новой продукции. То есть добавить в выбор кроме простейшего «короткого» критерия — самая дешевая упаковка — другие критерии.

Для этого важно не просто ждать, а стимулировать, в том числе экономически, производителей. Например, используешь экологичную упаковку с высоким подтвержденным процентом извлекаемости — снижается планка платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Также и другой инструмент — многострадальный РОП. Можно и важно собрать все компании, участвующие в жизненном цикле упаковки и продукции — разные звенья этой цепи — и обсудить, где «узкие» места что поможет запустить взаимодействие сторон», — отметила исполнительный директор ассоциации замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Руководитель проектов департамента по работе с органами власти X5 Retail Group Вадим Корсун обратил внимание на то, что многие поставщики в регионах не знают о расширенной ответственности производителей (РОП). Поэтому стоит задача выйти за пределы крупных игроков рынка и вовлечь в тему миллионы мелких и средних производителей товаров, рассказать им, как делать упаковку.

«Поверьте — они не плохие, они просто действительно не знают, как это. Мы в той точке, когда экспертизы крупных игроков достаточно. Вопрос, как мы донесем ее до производителей. Производители хотят, чтобы их упаковка была привлекательнее, чем у конкурентов. Но формат конкуренции зачастую делает ее непригодной к утилизации.

Мы должны подружить маркетинг, экологию и экономику. Нужно работать с тем, кто отстал и дотянуть до своего уровня. В противном случае система РОП не полетит. Порочный круг можно разорвать только путем просвещения, вовлечения производителей, чтобы они были с нами на одной волне», — сказал он.

Для того чтобы обеспечить население инфраструктурой для раздельного сбора отходов, аэкономику — качественным вторичным сырьем, в стране по национальному проекту"Экология» реализуется реформа отрасли обращения с отходами.

Для проведения реформыбыла учреждена Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППКРЭО).

Еще одно направление деятельности нацпроекта «Экология» в сфере обращения с отходами — отходы электроники и техники. Развитие экономики замкнутого цикла в России. позволит перерабатывать электронный лом на 95%. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ППК РЭО и Корпорация «Экополис».

«Экополис» является самым современным в стране комплексом предприятий по утилизации и переработке отходов электронного и электрического оборудования, корпусных пластиков, печатных плат и цветных металлов. В состав корпорации входят три предприятия, связанные единой сырьевой цепочкой.

Два из них, Экотехпром и Экопласт расположены в Москве, на них перерабатываются электрическое оборудование и пластиковые корпуса техники и электроники. Третье предприятие — Аурус находится в Орловской области, там перерабатываются печатные платы.

Уникальное для России предприятие позволяет извлекать до 95% полезных фракций. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в России образуется порядка 1,5 млн тонн электролома, 5% из которых должным образом перерабатывается, остальные 95% либо используются в составе лома черных металлов, либо захораниваются, что в любом случае наносит вред окружающей среде, а также приводит к потере ценных вторичных ресурсов.

Соглашение позволит выработать предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования всего жизненного цикла товара от производства до утилизации, а также реализовать совместные проекты в области утилизации электроники.

Принципы экономики замкнутого цикла уже сейчас применяют предприятия по всей стране. Так, в городе Белогорск Амурской области во вторичном производстве используются автомобильные шины. Группа компаний «ЖСК» превращает резину в покрытие для детскихи спортивных площадок. В природе этот материал разлагается не менее 100 лет, его вторичное использование помогает существенно продлить срок службы полимера: покрытия из резиновой крошки отличаются высокой долговечностью и безопасностью.

Сырье для производства покрытия предприятие получает от неравнодушных жителей: нередко покрышки отдают местные автомастерские. Автомобильные шины относятся к IV классу опасности, при разложении они выделяют ряд вредных веществ, таких как бензопиренидиоксин, поэтому экологичный бизнес помогает не только снизить нагрузку на мусорныеполигоны, но и сохранить природу региона.

Контейнерные площадки, установленные в микрорайонах подмосковной Власихи, не пустуют.

«Автовладельцы ответственно подходят к вопросу утилизации изношенных покрышек, тем самым давая им вторую жизнь», — сказал заместитель главы городского округа Власиха Константин Савченко.

По его словам, организовано сотрудничество с крупнейшим подмосковным предприятием по переработке и утилизации отходов в России — Дмитровским заводом РТИ.

В рамках этой работы организован регулярный вывоз старых покрышек. За это в муниципалитет на безвозмездной основе привозят резиновую крошку для ремонта покрытий площадок.

В достижении целей стратегической инициативы ЭЗЦ помогает еще одно направлениенационального проекта «Экология» — федеральный проект «Создание инфраструктурыдля обращения с отходами I и II классов опасности».

Благодаря нацпроекту, в марте 2022 года заработала федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов опасности (ФГИС ОПВК), разработанная Федеральным экологическим оператором (ФЭО), дочерним предприятием Госкорпорации «Росатом».

Она позволила сделать прозрачным и понятным управление всей цепочкой промышленных отходов от их образования до переработки во вторичную продукцию.

Также по федпроекту запланировано строительство 7 специализированных экотехнопарков, что позволит полностью решить вопрос переработки опасных отходов в стране. Четыре из них создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия: в Саратовской (ЭТП «Михайловский»), Кировской (ЭТП «Мирный»), Курганской (ЭТП «Щучье») областях и Республике Удмуртия (ЭТП «Камбарка»).

Еще три новых экотехнопарка появятся в Иркутской, Нижегородской и Томской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевой задачей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» является внедрение раздельного сбора в городах свыше 100 тыс. населения.

Важнейшей частью нацпроекта станет создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На переработку к 2024 году должно будет отправляться более трети всего бытового мусора.

До 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а также снизится объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза. На переработку должно будет отправляться более трети всего бытового мусора. А по всей стране появятся специальные комплексы, на которых из обычного мусора будут делать необходимое для экономики сырье.