Джакарта, , 13:54 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3696 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 1 августа в Индонезии выявлено 6 210 794 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4579 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 6 005 981 пациент.

В период с 31 июля по 1 августа от COVID-19 умерли 11 человек. Всего в результате пандемии погибли 157 004 индонезийских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи индонезийских и американских солдат начали двухнедельные совместные военные учения, целью которых, по мнению Вашингтона, является содействие «региональному сотрудничеству» в условиях напряженности в отношениях с Китаем.

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