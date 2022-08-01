Москва, , 13:53 — REGNUM Экономическое давление на страны Европейского Союза продолжает нарастать, заявил корреспонденту экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Энергоресурсы, удобрения, потребительские товары, услуги и продовольствие значительно подорожали за семь месяцев текущего года, а потребительские настроения в ведущих промышленных странах Западной Европы рухнули до 30-летиних минимумов.

Геоэкономическая конфронтация позволит нашим западным партнёрам разыграть карту мирового голода. Однако развитие такого сценария пока является запасным вариантом.

Сегодня ЕС подкручивает настройку санкционного давления и ослабления по отдельным секторам. Самая большая проблема наших западных соседей — это достигшая к началу августа почти 10% продуктовая инфляция, резкий рост цен на энергоресурсы и удобрения.

Амбиции внешней политики придется смягчать. Удобрения продолжат оставаться дорогими, а продовольствие к началу следующего года в ЕС может подорожать ещё на 10%.

Крупные российские производители удобрений до недавнего времени имели около 70% выручки в иностранной валюте. Вполне вероятно, что теперь стратегические биржевые активы и товары Россия будет подавать только за рубли.

Большие запасы удобрений, продовольствия и энергоресурсов в России могут и вовсе не поставляться в ЕС. Ничего хорошего для западных соседей этого не сулит, экономика Евросоюза уже стоит на пороге рецессии.

Россия находит новые рынки сбыта, пока подаёт меньше, а заработает больше. Самая большая неприятность для России случилась в начале весны, когда капитализация ведущих публичных компаний просела в 2-3 раза.

Однако по сравнению с 2021 годом, выручка сектора удобрений и зернового хозяйства может быть и выше. В проигрыше оказывается ЕС с весьма чувствительной деградацией в потребительском секторе и продолжающимся ростом социальной напряженности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские правительства ослабили усилия по ограничению возможностей России торговать нефтью.

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