Астана, 1 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Казахстане было возбуждено 474 уголовных дела по событиям, происходящим во время январских беспорядков, в ходе которых обвинительные приговоры вынесли в отношении 717 человек. Об этом 1 августа сообщил журналистам замначальника Службы специальных прокуроров Генпрокуратуры республики Нурлыбек Сабитов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Реальные сроки лишения свободы получили 92 подсудимых. Они совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», — сказал Сабитов.

Он отметил, что прокуроры, руководствуясь поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств не требуют тюремного срока для обвиняемых. Сабитов добавил, что по ряду дел о январских событиях продолжается «кропотливая работа».

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что подозреваемыми по этим делам признаны более 1 тыс. человек.

Стоит отметить, что в Казахстане первые приговоры непосредственным участникам беспорядков вынесли в начале июня.