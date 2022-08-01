Москва, 1 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Для спасения нацистского режима на Украине администрация США может использовать косовский фактор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

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«Если Украина — это американский проект «Анти-Россия», то Косово — такой же проект «Анти-Сербия». Вашингтон создал на Балканах настоящий заповедник для террористов как инструмент дестабилизации и давления на Белград — единственного союзника Москвы в регионе. Верховодят в Косово не местные бандиты, которые называют себя премьерами или президентами, а посол США, он и приказал отработать назад», — отметил Миронов.

Власти самопровозглашенной Республики Косово после призыва США отложили до 1 сентября вызвавший напряжение в крае запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу накануне.

Миронов также обратил внимание на то, что накаляется ситуация вокруг Тайваня, нарастают проблемы с экономикой, на этом фоне американцы не заинтересованы в эскалации еще одного крупного конфликта.

«Но команду «фас» отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию», — отметил Миронов.