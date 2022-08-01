Саратов, 1 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Саратовской области до 8 августа ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). По данным Приволжского управления Гидрометцентра, в юго-восточной части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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В ночь на вторник, 2 августа, в Саратовской области пройдет ливневый дождь, температура воздуха составит около 19 градусов тепла. Днем небольшой дождь с грозой ожидается местами. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до +34 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 и 2 августа в центральных районах, а также местами в юго-восточных и северо-западных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность.

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