Донецк, 1 августа 2022, 13:50 — REGNUM Российские военные инженеры из состава Международного противоминного центра прибыли в Донецк, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.
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Саперы зачищают улицы и парки столицы ДНР от «мин-лепестков», помогает им в этом робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
Как сообщалось ранее, число обезвреженных в Донецке и других городах ДНР мин подобного типа исчисляется сотнями.