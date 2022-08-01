Донецк, 1 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Российские военные инженеры из состава Международного противоминного центра прибыли в Донецк, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Саперы зачищают улицы и парки столицы ДНР от «мин-лепестков», помогает им в этом робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

Как сообщалось ранее, число обезвреженных в Донецке и других городах ДНР мин подобного типа исчисляется сотнями.