Владикавказ, , 13:50 — REGNUM Руководители двух ведомств в Северной Осетии получили взыскания из-за нареканий по поводу их работы. Глава республики Сергей Меняйло подписал распоряжение «Об объявлении взыскания министру физической культуры и спорта Сослану Кочиеву и министру культуры Эдуарду Галазову.

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Меняйло высказал недовольство несвоевременным исполнением своих поручений. Он даже поручил провести служебную проверку, отметив, что «поручения должны выполняться в срок», пишет портал «15-й Регион».

Напомним, Сослан Кочиев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы минспорта в мае 2021 года, до этого он занимал пост заместителя руководителя экономического развития. Эдуард Галазов занял пост министра культуры в марте 2022 года. До своего назначения он работал на посту декана факультета искусств в Северо-Осетинском госуниверситете.