Сингапур, 1 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В 2023 году Международный форум мэров (WCSMF) пройдет в столице Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации Сеула.

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Соответствующее решение было принято в рамках Международного саммита городов, который проходил в Сингапуре с 31 июля по 1 августа и в котором принимали участие 90 мэров, включая мэра Сеула О Сэ Хуна.

Сообщается, что в рамках мероприятия представитель Южной Кореи выступил с докладом на тему цифровой трансформации и углеродной нейтральности, а также обсудил сотрудничество в области умных городов с мэром Вены Михаэлем Людвигом и мэром Таллина Михаилом Кылвартом.

Международный форум мэров — эксклюзивная глобальная платформа, в рамках которой мэры и главы городов со всего мира обсуждают насущные городские проблемы и делятся передовым опытом.