Белград, , 13:47 — REGNUM Западные страны в ситуации с Сербией намеренно искажаю оценку происходящего на границе с Косово и в стране, не выполняя свою роль посредника эффективно. Об этом 1 августа заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза, который является, кстати говоря, на основе резолюции генассамблеи ООН, которую не выполняет, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострения конфликта между Косово и Сербией на данный момент удалось избежать, однако этот вопрос пока только отложен на месяц.