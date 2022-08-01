Токио, , 13:46 — REGNUM В японской префектуре Фукуи на третьем реакторе АЭС «Михама» произошла утечка воды с радиоактивными элементами, сообщает 1 августа агентство Kyodo со ссылкой на оператора станции компанию Kansai Electric Power.

АЭС «Михама» Headlines.yahoo.co.jp

Отмечается, что утечка произошла внутри энергоблока. В компании утверждают, что влияния на окружающую среду утечка не окажет. Возраст реактора составляет более 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 4 тонн специального раствора, необходимого для поддержания ледяной стены, построенной под станицей.

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