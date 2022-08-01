Киев, 1 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Великобритания может передать Украине противоминные корабли, но неясно, где Украина сможет их разместить, написал в своем телеграм-канале 1 августа военкор Евгений Поддубный.

Великобритания вблизи

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О предстоящей передаче кораблей ранее заявили в посольстве Украины в Великобритании. По этом данным, сейчас моряки с Украины проходят обучение.

«ВМС незалежной сейчас в критическом состоянии, и официальный Киев хочет хоть как-то заполнить эту брешь. Но где будут базироваться эти корабли? В порту Одессы они автоматически станут законной целью для наших ракет, а других портов у Украины по сути и не осталось», — отметил Поддубный.