* талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 13:45 — REGNUM В административном центре афганской провинции Сарипуль разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала молодого человека по имени Тимурбек сын Рахима. Это произошло возле его дома в городе Сари-Пуль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, Тимурбек был арестован за связь с маршалом Абдул Рашидом Дустумом. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли его в неизвестном направлении.

Следует отметить, что в последние месяцы в северных провинциях страны участились произвольные аресты граждан.