Кемерово, 1 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Стартовала регистрация участников Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Кемеровской области. Мероприятия распланированы на три дня — с 28 по 30 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава»

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина, форум примут Кемерово, Белово, Междуреченск, Новокузнецк, Шерегеш.

«Основная цель форума — выработать практические решения и рекомендации по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта до 2024 года с учётом изменений условий их реализации, обозначить приоритеты развития спортивной отрасли в условиях санкций, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

По его словам, площадка объединит руководителей органов исполнительной власти регионов России, спортивных федераций, представителей бизнеса, экспертного сообщества, лидеров спортивной индустрии и средств массовой информации.