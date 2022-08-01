Таллин, , 13:44 — REGNUM

Памятник Бронзовому солдату в праздничные дни Mil.ru

Время демонтажа советских памятников в Эстонии дает хорошую возможность заглянуть в будущее и вообще отказаться от создания государственных памятников политической и идеологической направленности как таковых.

Такое мнение высказал редактор рубрики мнений портала новостей гостелерадиовещания страны ERR Каупо Мейел. «В контексте событий на Украине и предстоящих выборов в парламент обсуждение советских памятников, а в некоторых случаях даже быстрые и решительные действия без лишней шумихи, как, например, в волости Ныо, совершенно понятны и необходимы», — считает он.

По его словам, «красные звезды, пятиконечные символы, танки, пушки и прочие подобные им символы все это время сохранялись, напоминали о прошлом, искажали и прославляли его».

Мейел напомнил, что при Государственной канцелярии создана «полусекретная комиссия по памятникам», которая призвала людей сообщать о советских памятниках для создания регистра: «Таким образом, полного представления о том, сколько вообще таких памятников существует в Эстонии, до сих пор нет, но оно появится, и тогда уже можно будет сделать интерактивный график, как во время коронакризиса: сверху столько-то памятников, к настоящему моменту столько-то снесено, и когда цифра достигнет нуля, то все в порядке, и проблему можно считать решенной».

Эстонский журналист высказал сожаление, что «полного нуля» в вопросе сноса советских военных памятников не будет — власти Таллина и Нарвы пытаются помешать сносу ряда мемориалов, ставших символами для своих жителей: «Если с небольшими надгробными табличками и памятниками более прогрессивные местные самоуправления справятся сами, то с таллинским мемориалом в Маарьямяги и танком-памятником в Нарве, похоже, все пройдет не так гладко».

Впрочем, считает эстонский публицист, у нынешней «гонки по сносу советских военных памятников» есть важный подтекст для будущего: «Если расширить тему советских памятников на политическое и идеологическое монументальное искусство в целом, раз уж началось его обсуждение, то можно было бы кардинально изменить подход и перестать создавать посвященные чему-то государственные памятники как таковые».

Он призвал задуматься об уместности возведения таких монументов в «новой Эстонии» — например, гигантской головы первого президента страны Константина Пятса, которую планируют установить у Национальной оперы «Эстония».

«Если, например, есть определенная сумма денег, на которую можно построить мемориал бывшему политику или футбольное поле живущим сейчас молодым людям, то следует выбрать футбольное поле, потому что именно этого хотел бы любой настоящий государственный деятель», — убежден редактор рубрики мнений портала новостей гостелерадиовещания страны ERR Каупо Мейел.