Ярославль, 1 августа 2022, 14:04 — REGNUM В Ярославле неизвестный ночью пытался повредить композицию в виде буквы Z, выложенную на газоне на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Горзеленхозстрой».
На кадрах опубликованного видео видно двух человек на электросамокате, подъезжающих к композиции из мелкого белого камня. Пассажир самоката хватает геотекстиль, который служит подложкой композиции и начинает вырывать его. Однако сил вандала не хватило, чтобы разрушить композицию. Он вновь садится на самокат и уезжает. Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.