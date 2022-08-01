Ярославль, 1 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославле неизвестный ночью пытался повредить композицию в виде буквы Z, выложенную на газоне на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия «Горзеленхозстрой».

vk.com/wall-193 103 543_1339 В Ярославле вандал пытается испортить символ спецоперации России на Украине

«Сегодня ночью (01.08.2022) неизвестный попытался разрушить труд сотрудников МБУ Горзеленхозстрой, которые борются за чистоту и привлекательность Ярославля. Данные деяния никак не украшают наш город. Пожалуйста, уважайте чужой труд и не допускайте подобного вандализма», — рассказали о ситуации в «Горзеленхозе».

На кадрах опубликованного видео видно двух человек на электросамокате, подъезжающих к композиции из мелкого белого камня. Пассажир самоката хватает геотекстиль, который служит подложкой композиции и начинает вырывать его. Однако сил вандала не хватило, чтобы разрушить композицию. Он вновь садится на самокат и уезжает. Правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент.