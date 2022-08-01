Мадрид, 1 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Высокие температуры, которые были зарегистрированы накануне и которые будут расти до 4 августа, увеличивают вероятность того, что Испания уже столкнулась с третьей волной жары в 2022 году. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного метеорологического агентства Рубен дель Кампо, пишет агентство EFE.

LuidmilaKot Жара

«Не исключено, что с 31 июля и по крайней мере до 3 или 4 августа будут фиксироваться пороговые значения интенсивности, стойкости и продолжительности [температур], свидетельствующие о том, что можно классифицировать этот эпизод высоких температур как волну жары, которая станет третьей за лето 2022 года», — сказал Кампо.

Отмечается, что максимальные температуры покажут отметки от 5 до 10 градусов выше нормы в дневное время.