Уфа, , 13:42 — REGNUM 103 команды примут участие в «Гонке Героев» среди государственных и муниципальных служащих Башкирии, которая состоится в парке «Патриот». Об этом 1 августа сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Соревнования летней гонки «Герои нашего времени» Пресс-служба Городской думы Калуги

Сообщается, что в соревнованиях примут участие команды администрации главы республики, регионального правительства, министерств и муниципалитетов региона.

Отмечается, что гонка будет проходить на трассе, которая является одной из самой протяженных в России.

Гонка стартует в 10 часов 13 августа 2022 года в рамках празднования Дня физкультурника.

Отмечается, что в этот день в парке пройдет региональный этап всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», в которых будут участвовать свыше 120 команд из всех муниципальных образований Башкирии.

Сообщается, что в парке дополнительно организуют три развлекательные площадки: квест «Форд Боярд», страйкбольный тир и командная военно-тактическая игра лазертаг. Для детей будет оборудована отдельная детская трасса «Гонка героев», которая включит в себя 15 препятствий.