Кишинёв, 1 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Тысячи жителей покинули Молдавию в поисках лучшей жизни, но теперь им проще будет возвращаться на родину. Об том заявила президент республики Майя Санду в видеообращении, обнародованном 1 июля пресс-службой главы государства.

European People's Party Майя Санду

«Наверное, они (уехавшие молдаване, прим. — ИА REGNUM) скучают по запахам зимы, по вкусу наших фруктов, по аромату цветов на День Святой Троицы», — сказала Санду.

Президент сообщила, что парламент поддержал предложенный ею законопроект об отмене налогов на ввозимое имущество для молдавских мигрантов. Санду также пообещала, что после окончания конфликта на Украине будет продолжено «строительство лучшей Молдавии».

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно проходят акции протеста, на которых участники критикуют правительство за резкое ухудшение уровня жизни в стране, которое продолжается уже год. В оппозиции объясняют это с некомпетентностью властей и антироссийской политикой.