Саратов, , 13:38 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 1 августа зарегистрировано 256 852 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 95 человек, накануне выявили 82 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели с начала пандемии 250 197 пациентов, за сутки — 66 человек.

Новых пациентов в ковид-центры 31 июля не доставили. Всего на стационарном лечении находятся 64 человека, на амбулаторном — 594.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, в Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 189 192 случая заражения коронавирусом.

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