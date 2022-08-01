Москва, , 13:38 — REGNUM При создании стратегии развития металлургии России до 2030 года необходимо задать ориентиры на будущее. Об этом 1 августа совещании по вопросам развития металлургического комплекса России заявил президент РФ Владимир Путин.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стратегия [развития металлургии] должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях, на длительную перспективу нужно думать об этом», — подчеркнул глава государства.

Он указал на необходимость «задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий».

Российский лидер также отметил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции покупателям за рубеж, вне зависимости ни от каких «политических передряг сегодняшнего дня». Это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров, подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года, а также уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.

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