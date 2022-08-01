Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 1 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Целью обстрела киевской армией тюрьмы в Еленовке, где содержатся пленные из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было запугивание личного состава украинских же войск, написал в своем телеграм-канале 1 августа военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Руденко опубликовал фрагмент интервью с одним из руководителей батальона (Сергеем Волынским, известным по позывному «Волына»): тот заявил, что случившееся «повлияет на психику тех, кто находится в плену и на их родственников, и на тех, кто захочет сдаться в плен — теперь они будут бояться».

Киев хотел «напугать личный состав и не дать возможности им сложить оружие», потому что по логике противника «рабы должны до последнего отработать волю хозяина», полагает военкор.