Севастополь, , 13:37 — REGNUM На сегодняшний день Севастополь является прифронтовым городом и потому в нём введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом 1 августа заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе оперативного совещания городского правительства.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Как указал Развозжаев, слова которого приводит РИА Новости, власти Севастополя относятся к работе по обеспечению безопасности серьёзно.

При этом он добавил, что инструктажи, обходы и проверки сами по себе являются полезными, а в это время — максимально важными.

«Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — сказал губернатор Севастополя.

При этом Развозжаев уточнил, что намерен лично вести контроль проведения мероприятий в рамках желтого уровня террористической опасности в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, которая произошла накануне.