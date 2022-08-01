Москва, 1 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Названа ориентировочная дата возвращения шоу «Голос» в телеэфир. Об этом написал портал «Киноафиша» 1 августа.

Okras Голос. Дети

Как сообщил источник, руководители Первого канала планируют вернуть проект в эфир осенью 2022 года. Ожидается, что программа сохранит прежний формат, однако получит новый состав жюри и ведущих.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Шоу «Лучше всех!» вернётся в эфир Первого канала. Передачу начнут показывать в ближайшее время, однако от роли её ведущего будет отстранён Максим Галкин.