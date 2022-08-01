Чебоксары, 1 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Чувашия окажет помощь Донецкой Народной Республике (ДНР) не только в восстановлении энергоснабжения, но и жилищного фонда. Строители приступят к ремонтно-строительным работам в Мариуполе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Руководитель республики на планёрке в правительстве поблагодарил строителей, которые в ближайшие дни приступят к восстановлению жилищного фонда в Мариуполе. На первом этапе речь идёт о капитальном ремонте девяти многоквартирных домов.

«У нас круг конкретных усилий достаточно широк и в целом идёт под эгидой правительства России», — отметил глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, что также в планах совместной работы Чувашии и ДНР — локализация производства окон и дверей для восстановления жилого фонда в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску Донецкий и Торезский электротехнические заводы, где начало производства трансформаторов и подстанций планируется 1 ноября. Кроме того, подписаны соглашения об установлении побратимских отношений между городами Чебоксары и Торез. Также обсуждаются вопросы сотрудничества в образовании, здравоохранении, культуре и спорте, в том числе достигнута договорённость о проведении межрегионального форума «Сила V правде. Правда в Zнании».