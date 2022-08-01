Париж, 1 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с главой Украины, сообщает Le Parisien.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Елисейский дворец во Франции анонсировал переговоры глав Франции и Украины 1 августа 2022 года.

«Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в 11:30», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, Дидье Леши, директор французского управления по вопросам иммиграции и интеграции (Ofii), заявил, что 99 000 украинцев являются беженцами во Франции.

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