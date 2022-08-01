Кемерово, , 13:36 — REGNUM В Шестаковском палеонтологическом комплексе Кемеровской области обнаружен эпифиз (суставная поверхность) достаточно крупной кости. Об этом сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Находка в Шестаковском палеонтологическом комплексе t. me/kultura_kuzbassa

«Не исключено, что она станет очередной научной сенсацией, так как подобных костей на Шестаковском местонахождении не находили за всё время исследований», — уточнили в минкультуры.

Находку в блоке песчаника обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского краеведческого музея в ходе мониторинга на Шестаковском яре.