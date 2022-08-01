Севастополь, , 13:33 — REGNUM Севастополь — это «прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», об этом 1 августа на аппаратном совещании в правительстве города заявил губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Надо отчётливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — приводит его слова «Новый Севастополь».

На совещании было заявлено, что введённый на территории города-героя с 18:00 31 июля «жёлтый» уровень террористической опасности будет действовать до 18:00 7 августа, затем режим может быть снят либо продлён, в зависимости от обстановки в регионе.

Как сообщил руководитель аппарата городской антитеррористической комиссии Денис Зарытовский, введённый режим предполагает принятие комплекса определённых мер для правоохранителей, который уже реализуется. Будут организованы дополнительные инструктажи для персонала социальных объектов, медицинских и культурных учреждений, объектов энергетики, водоснабжения и водоотведения и прочих объектов жизнеобеспечения.

«(Уровень) не накладывает каких-либо ограничений на горожан. В основном, сводится к отработке предусмотренных алгоритмов органами власти и всеми правоохранительными структурами», — сказал Зарытовский.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень террористической опасности был введён в Севастополе после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота. Следственный комитет по факту атаки возбуждено уголовное дело.

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