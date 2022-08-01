Пенза, , 13:33 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии зарегистрировали 189 192 случая заражения коронавирусом, в том числе 54 — за минувший день. Об этом 1 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего выздоровели 182 546 человек, из них за сутки выписали 17 пациентов.

В ковид-стационары области 31 июля госпитализировали 15 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5993 человека, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, в больницах Забайкалья в рамках подготовки к новой волне коронавирусной инфекции установили кислородные концентраторы, создали трехмесячный запас лекарственных препаратов для лечения больных и средств индивидуальной защиты для медработников.

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