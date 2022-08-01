Москва, 1 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Ситуация в металлургической отрасли России сложилась отнюдь не худшая из возможных. Об этом 1 августа заявил вице-премьер Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина по развитию металлургического комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%. В целом, это не самый плохой уровень. По отдельным заводам ситуация сложнее, чем в других», — заявил Мантуров.

«Отчасти чёрную металлургию выручают стальные полуфабрикаты — здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок, — плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и так же выросла отгрузка в Турцию и Мексику. Другой вопрос, что маржинальность экспорта не такая, как ещё была год назад», — подчеркнул он.