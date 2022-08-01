Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запретили он-лайн игру «Ломай меня полностью», которую признали небезопасной для психики детей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд

С очередным иском о запрете игры, которая может быть небезопасной для неокрепшей психики ребенка, в районный суд Петербурга обратился прокурор. В качестве обоснования запрета он предоставил заключение экспертов, которые выявили в он-лайн игре материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих.

Оценив страницу сайта, где размещена игра, суд выявил, что в описании к ней авторы указали, что это «веселая и уникальная игра в которой не нужно никого выручать, делайте все в точности наоборот <…> нанести как можно больше вреда стикмену (манекен, — прим. ред.)».

«Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь. Ограничения на его передачу, копирование и распространение отсутствуют. Представленная информация отрицательно влияет на психику детей, наносит вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию, что является недопустимым и нарушает действующее законодательство», — отметил в суде и поддержал позицию следствие признать игру информацией, распространение которой на территории России запрещено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суды Петербурге уже не первый год рассматривают обращения прокуратуры, которая всерьез занялась защитой детской психики от просмотра сомнительного контента. Так, ранее суды уже запрещали к показу на территории России ряда японских анимационных сериалов, нескольких десятков фильмов не только зарубежного, но и отечественного производства, а также музыкальных клипов и песен популярных и не очень исполнителей.