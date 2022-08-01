Москва, , 13:34 — REGNUM Страны Запада исходили из политических интересов, а не экономических реалий, когда принимали решения о санкциях против российской металлургической отрасли. Об этом президент России Владимир Путин заявил 1 августа на совещании по развитию металлургического комплекса.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в расчёт не были приняты даже очевидные понятные последствия. Это и рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, и подстёгивание мировой инфляции.

«Эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причём текущим, конъюнктурным и не отражающим реалии ни в мировой политике, ни в экономике на самом деле», — сказал Путин.

Подобная ситуация наблюдается и в ряде других отраслей, например, в энергетике, добавил он.

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