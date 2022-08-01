Ярославль, 1 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело против мужчины, который организовал наркопритон в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

МВД Притон

О наркопритоне полиция узнала в ходе расследования другого дела по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«В ходе проведения оперативных, следственных мероприятий сотрудниками полиции выявлен факт организации и содержания наркопритона в Дзержинском районе г. Ярославля. Полицейскими установлен подозреваемый в совершении преступления — неработающий мужчина 1983 года рождения, который предоставлял свою квартиру другим лицам для потребления наркотических средств», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас против 39-летнего ярославца возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.