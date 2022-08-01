Ясиноватая, ДНР, 1 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Украина обстреляла город Ясиноватая (ДНР) реактивными снарядами «Ураган», сообщил 1 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

Один из снарядов приземлился во дворе городской больницы.

Ранее 1 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что за прошедшие сутки киевская армия выпустила по республике 378 снарядов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии и миномётов.