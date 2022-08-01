Порт-о-Пренс, 1 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Министерство образования Гаити организует летний лагерь для сотен детей, перемещенных в результате жестоких бандитских столкновений и укрывающихся в одной из столичных школ. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

Инициатива, названная Jwe pou lavi («Игра ради жизни»), принесет пользу более чем 300 детям в учреждении Сен-Луи де Гонзаг после того, как в результате бандитских разборок в Сите-Солей они были вынуждены покинуть свои дома без сопровождения родителей.

«Цель — обеспечить этим детям здоровый досуг», — сказал министр Несми Манига и призвал восстановить безопасность в наиболее пострадавших от бандитских разборок районах, чтобы школы могли функционировать.