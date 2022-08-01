Казань, , 13:29 — REGNUM В Татарии за последние сутки подтвердили 46 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 49 человек. В ковид-стационары госпитализировали 28 пациентов, сообщает 1 августа общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 153 896 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 437 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки количество вылечившихся и умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, по мнению заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко, российские органы здравоохранения будут адекватно реагировать на возможный рост числа новых случаев коронавируса.

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