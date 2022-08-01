Тбилиси, 1 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Мэрия Тбилиси прекращает программу обеспечения жильём и питанием граждан Украины, проживающих в Тбилиси. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Facebook. com/EKhoshtaria Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом

«По решению правительства Грузии, с 15 июля текущего года стартовала программа социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии, в рамках которой будут платить в месяц по 300 лари (около 6,7 тыс. рублей) на семью и 45 лари на члена семьи», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что украинские беженцы пока ещё могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте, а также бесплатно водить детей в детские сады, школы искусства и спорта.

По данным аджарского издания Batumelebi, в Батуми также прекратили предоставлять украинцам бесплатные места в гостиницах, ссылаясь на то, что теперь им платят компенсацию. Местные активисты из партии «Лело» заявляют, что этих денег не хватит даже для аренды комнаты.

«Мы, живущие в Батуми, прекрасно знаем, что в этом городе нельзя снять квартиру за 300 лари, сегодня даже 300 долларов может не хватить, чтобы снять квартиру», — сказал состоящий в «Лело» Гено Тебидзе.