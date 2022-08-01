Кемерово, , 13:27 — REGNUM В Кемеровской области с текущего года защитить диссертации на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук на базе Кемеровского госуниверситета можно будет по направлениям: «пищевые системы», «когнитивные науки» и «агропромышленная наука». По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, «это огромное достижение кузбасской науки и образования».

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Открытие диссертационных советов позволит вовлекать в научно-исследовательскую работу молодых учёных здесь, в нашем регионе, — прокомментировал Цивилёв. — Они смогут реализовывать свои научные проекты на базе конкретных предприятий, работать сразу над решением практических задач. К тому же два диссертационных совета — первые в России по своим направлениям, что позволит привлекать в регион талантливых людей из других субъектов страны».

Цивилёв подчеркнул, что КемГУ стал первым вузом России, где открыт диссертационный совет по когнитивным наукам. Уникальным стал и диссертационный совет по пищевым системам. Защиты первых кандидатов и докторов наук пройдут в 2023 году.