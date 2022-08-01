Токио, , 13:25 — REGNUM На третьем реакторе атомной электростанции (АЭС) «Михама», которая находится в японской префектуре Фукуи, зафиксирована утечка радиоактивной воды. Об этом 1 августа сообщает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию Kansai Electric Power.

АЭС «Михама» Seogan.ru

Уточняется, что утечка воды с радиоактивными элементами произошла внутри энергоблока третьего реактора.

При этом, по утверждению компании, произошедшее не несёт угрозу для окружающий среды. Возраст третьего реактора АЭС «Михама» составляет свыше 40 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что министр финансов Германии Кристиан Линднер считает возможным продление использования АЭС, эксплуатация которых должна по плану завершиться в текущем году.