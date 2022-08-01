Сантьяго, 1 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Выставка «Пересмотр канона. Взгляд на европейское искусство из Латинской Америки», открывается в Национальном музее искусств в Чили. Об этом пишет Prensa Latina.

Франсиско де Сурбаран. «Св. Франциск Ассизский»

На выставке представлены работы из коллекций чилийских музеев и Национального музея Сан-Карлоса в Мексике. Эта совместная инициатива призвана вызвать размышления о влиянии западных канонов на художественное видение и творчество по эту сторону Атлантики.

На выставке представлены оригиналы и копии работ таких выдающихся художников, как Тинторетто, Понтормо, Хосе де Рибера, Франсиско де Сурбаран, Андреа Ваккаро и других.