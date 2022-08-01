Москва, 1 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что никогда не перейдёт в «Зенит» или ЦСКА. Об этом 1 августа сообщает «РБ Спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

«Не сможет ничего произойти, чтобы я перешёл в «Зенит или ЦСКА. Это исключено», — заявил Литвинов.

Напомним, Литвинов является воспитанником «Спартака». В сезоне 2021/22 он сыграл в 30 матчах за команду, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.