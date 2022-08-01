Красногорск, 1 августа 2022, 13:23 — REGNUM В 2022 году площадь посевных под подсолнечник на территории Подмосковья увеличилась в 20 раз. Об этом 1 августа заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов на заседании регионального правительства.
«Мы в 20 раз увеличили количество посевных. Подсолнечник у нас был 200 га, сейчас — 4 тыс. Это новая культура для Московского региона», — сказал Мурашов.
При этом чиновник отметил, что на территории региона планируется и в дальнейшем уделять большое внимание выращиванию этой сельскохозяйственной культуры.
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