Красногорск, 1 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В 2022 году площадь посевных под подсолнечник на территории Подмосковья увеличилась в 20 раз. Об этом 1 августа заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов на заседании регионального правительства.

Фото 5. Подсолнечник на поле No-till. СПК «Красная Башкирия», 15.08.2017

«Мы в 20 раз увеличили количество посевных. Подсолнечник у нас был 200 га, сейчас — 4 тыс. Это новая культура для Московского региона», — сказал Мурашов.

При этом чиновник отметил, что на территории региона планируется и в дальнейшем уделять большое внимание выращиванию этой сельскохозяйственной культуры.